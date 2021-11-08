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Українці платитимуть за газ
по-новому: кубометри...

Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:57

Афера не в лічильниках, вона значно більша. В Постанові немае умови обов"язкової заміни лічильників. Та і сенсу міняти лічильники немае, вони все одно не будуть рахувати калорійність газу.
Немае ніякої різниці, кіловати це, чи м.куб. Все легко перераховуеться.
Сенс ціеї постанови: підняти ціну на газ на 10...20% : нормативна теплоемкість газу 7600ккал/куб., а будуть рахувати по 8000...9000 ккал/куб., як кому захочеться.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:39

Re: Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

deneg net написав:
  Civis написав:Больше причин будет думать головой на следующих выборах и не голосовать "по приколу" за лицедеев и свадебных фотографов.

Чтобы не голосовать "по приколу" нужно сначала получить хотябы одного кандидата "не по приколу". А пока реальный прикол выходит: при одном газ дорожает в десять раз, а при другом начинается химия с подсчётами кубов. При одном активно разрабатывается схема грабежа на транспортировке, а другой безсовестно этой схемой пользуется. Неужели больше не на чем зарабатывать?
Голосуй не голосуй, всё равно получишь буй
Это было заложено еще при пятом
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:19

На палю всіх! 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:17

Re: Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

За словами керівника програм аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича, для споживача така система дасть низку переваг. Перш за все, споживачі зможуть порівнювати обсяги енергії, які вони отримують від газу, наприклад, з електроенергією.



Ні. Не зможуть... :(

Газовики чомусь люблять вказувати в платіжках вищу теплоту згорання (це та, що з конденсацією водяної пари і т.д...) Майже 11кВт/м³ пишуть? У кого є платіжка під руками?
А котли так не вміють. Навіть конденсатні. Викидають гарячі продукти згорання на вулицю. Спалювати на газовій плиті і забити витяжки!? Так чадний газ же ж..
Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.

Отже, в результаті буде 9кВт/м³.

На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...
Bobua
 
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