Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

За словами керівника програм аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича, для споживача така система дасть низку переваг. Перш за все, споживачі зможуть порівнювати обсяги енергії, які вони отримують від газу, наприклад, з електроенергією.
Ні. Не зможуть...
Газовики чомусь люблять вказувати в платіжках вищу теплоту згорання (це та, що з конденсацією водяної пари і т.д...) Майже 11кВт/м³ пишуть? У кого є платіжка під руками?
А котли так не вміють. Навіть конденсатні. Викидають гарячі продукти згорання на вулицю. Спалювати на газовій плиті і забити витяжки!? Так чадний газ же ж..
Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.
Отже, в результаті буде 9кВт/м³.
На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...