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Міжбанк: курс долара
неочікувано злетів

Міжбанк: курс долара неочікувано злетів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:17

Міжбанк: курс долара неочікувано злетів

Пропонуємо до обговорення:
От не може українська дійсність та ментальність жити без стресів. І наш валютний міжбанк цієї п'ятниці - найкраще тому підтвердження.

Дивися повний текст Міжбанк: курс долара неочікувано злетів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:17

А на чому заробили "спекулянти"? :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:17

спекуляція
I -ї, ж.
1》 Скуповування та перепродаж цінностей (цінних паперів, товарів, майна і т. ін.) з нестійким курсом для одержання зиску на різниці в курсі, цінах.
|| Незаконне скуповування та перепродаж товарів за підвищеними цінами для наживи. Валютна спекуляція.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:19

спекуляція
—————————————————————————————
ПЕРЕПРО́ДАЖ (продаж купленого раніше), ПЕРЕПРО́ДУВАННЯ, ВІДПРО́ДАЖ рідше. Борис Кулик був сином якогось зайшлого у наші краї славгородського купця, який промишляв перепродажем худоби (М. Чабанівський); Цілий рік турботи та клопоти, купування та перепродування (Панас Мирний); Один ґазда має на відпродаж плужок дуже придатний і легкий (І. Чендей). - Пор. спекуля́ція.
—————————————————————————————
СПЕКУЛЯ́ЦІЯ (скуповування та перепродування чого-небудь для одержання прибутку), ҐЕШЕ́ФТ зневажл., ГЕНДЛЯ́РСТВО зневажл., БАРИ́ШНИЦТВО заст. - Пор. перепро́даж.
Bobua
 
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