RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи законно вимагати
COVID-сертифікат і чи це не є...

Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:30

Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...

Пропонуємо до обговорення:
Українці нерідко відмовляються показувати COVID-сертифікати, посилаючись на те, що це є розголошенням медичної таємниці.

Дивися повний текст Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є розголошенням медичної таємниці українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96194
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:30

тобто МОЗ визнає, що вакцинація не має відношення до стану зоров'я... оце так поворот
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3245
З нами з: 03.02.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:02

МОЗ считает людей животными? Я не понял...
asdasd
 
Повідомлень: 249
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:20

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Українці нерідко відмовляються показувати COVID-сертифікати, посилаючись на те, що це є розголошенням медичної таємниці.

Дивися повний текст Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є розголошенням медичної таємниці українців.


это не является разглашением медицинской тайны.
это даже не медицинский документ по сути, он выдается на основании медицинского документа.

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
ст. 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"

Ковид-сметификат не содержит таковой информации. Он и создан для его предъявления третьим лицам. А кому его показывать? Себе самому? Любоваться им дома под одеялом ?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38179
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6081 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:04

мне понравилось одно из "разоблачений фейков". Там писали, что можно требовать, т.к. "предъявление и проверка происходят с согласия лица" :D

https://voxukraine.org/nepravda-politsi ... rtyfikatu/
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи.


Собственно в таком "разоблачении" и есть ответ :mrgreen:
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 546
З нами з: 26.06.21
Подякував: 93 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як працюватиме COVID-амністія для тих, хто купив... 1, 2
R2 » Сер 10 лис, 2021 09:05
10 662
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 09:25
ssnet
Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн...
R2 » Сер 03 лис, 2021 18:43
5 464
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 21:28
Sanyok77
COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без... 1, 2, 3
R2 » Пон 01 лис, 2021 11:51
22 2225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 15:32
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10348)
13.11.2021 20:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.