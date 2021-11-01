Українці нерідко відмовляються показувати COVID-сертифікати, посилаючись на те, що це є розголошенням медичної таємниці.
Дивися повний текст Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є розголошенням медичної таємниці українців.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:30
Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є розголошенням медичної таємниці українців.
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:30
тобто МОЗ визнає, що вакцинація не має відношення до стану зоров'я... оце так поворот
Додано: Суб 13 лис, 2021 19:20
это не является разглашением медицинской тайны.
это даже не медицинский документ по сути, он выдается на основании медицинского документа.
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
ст. 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"
Ковид-сметификат не содержит таковой информации. Он и создан для его предъявления третьим лицам. А кому его показывать? Себе самому? Любоваться им дома под одеялом ?
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:04
мне понравилось одно из "разоблачений фейков". Там писали, что можно требовать, т.к. "предъявление и проверка происходят с согласия лица"
Собственно в таком "разоблачении" и есть ответ
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