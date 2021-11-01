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Чи законно вимагати
COVID-сертифікат і чи це не є...

Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:30

Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...

Пропонуємо до обговорення:
Українці нерідко відмовляються показувати COVID-сертифікати, посилаючись на те, що це є розголошенням медичної таємниці.

Дивися повний текст Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є розголошенням медичної таємниці українців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:30

тобто МОЗ визнає, що вакцинація не має відношення до стану зоров'я... оце так поворот
Tamagoch
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МОЗ считает людей животными? Я не понял...
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:20

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Українці нерідко відмовляються показувати COVID-сертифікати, посилаючись на те, що це є розголошенням медичної таємниці.

Дивися повний текст Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є розголошенням медичної таємниці українців.


это не является разглашением медицинской тайны.
это даже не медицинский документ по сути, он выдается на основании медицинского документа.

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
ст. 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"

Ковид-сметификат не содержит таковой информации. Он и создан для его предъявления третьим лицам. А кому его показывать? Себе самому? Любоваться им дома под одеялом ?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:04

мне понравилось одно из "разоблачений фейков". Там писали, что можно требовать, т.к. "предъявление и проверка происходят с согласия лица" :D

https://voxukraine.org/nepravda-politsi ... rtyfikatu/
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи.


Собственно в таком "разоблачении" и есть ответ :mrgreen:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:50

Цитрин

Не придумываем своё, а читаем официальный документ:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 червня 2021 р. № 677
Київ

Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби
...
18. COVID-сертифікат не видається у разі, коли:

запитувач не надав однозначної згоди на передачу та поширення НСЗУ персональних, зокрема медичних, даних та/або ДМС персональних даних уповноваженій установі;

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021}
...
21-1. Використання COVID-сертифікатів на території України дозволяється за умови підтвердження їх чинності.

COVID-сертифікат не підлягає використанню та вважається таким, що власник не має його при собі, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.

{Порядок доповнено пунктом 21-1 згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021}
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2021-%D0%BF#n21

Нет согласия = нет сертификата!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:35

  yanyura написав:Нет согласия = нет сертификата!

но тем не менее:
нет сертификата != нет прививки
или нет? )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:10

Дякую за такі роз'яснення. А то кожен перший "юрист"
espanol
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:22

Re: Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...

Якщо COVID-сертифікат не є медичною таємницею, то для чого потрібна авторізація в Дії?
Чому не можливо його скачати напряму з сайту?
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:31

Re: Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...

А что насчёт ПЦР-тестов?
Если положительный ПЦР-тест - это информация о состоянии здоровья пациента и медицинская тайна, то почему негативный ПЦР-тест - это НЕ медицинская тайна, которую имеет право требовать продавец на входе в свой магазин?
safonovstanislav
 
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  #12>
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Модератори: Ірина_, Модератор

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