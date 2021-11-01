Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:25
У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
Додано: Нед 14 лис, 2021 18:45
Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне".
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.
Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
Додано: Пон 15 лис, 2021 04:53
Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.
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