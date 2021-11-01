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Чи законно вимагати
COVID-сертифікат і чи це не є...

Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:25

У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:45

Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне". :)
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.

Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 04:53

  ЛАД написав:Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне". :)
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.

Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.

Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:59

  Mirax написав:
  ЛАД написав:Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне". :)
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.

Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.

Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.

Врачебная тайна есть во всех европейских странах.
И соблюдается (как, впрочем, и все законы) гораздо строже, чем у нас.
Протестуют там не только "проти сертифікатної дискримінації", но и против карантинных мер (практически всех). Дураков везде хватает. Но протесты протестами, а меры принимаются и, в общем, выполняются.
Насчёт масок Вы заблуждаетесь. Примушують, и достаточно сильно и строго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:35

  Mirax написав:У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.


Скажите пожалуйста, кому по вашему мнению можно показывать ковид-сертификат? Если тока самому себе, то для чего он тогда генерируется?
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