Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...

Додано: Пон 15 лис, 2021 08:59

Mirax написав: ЛАД написав: Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне".

Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.



Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта. Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне".Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.

Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич. Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.

Врачебная тайна есть во всех европейских странах.И соблюдается (как, впрочем, и все законы) гораздо строже, чем у нас.Протестуют там не только "проти сертифікатної дискримінації", но и против карантинных мер (практически всех). Дураков везде хватает. Но протесты протестами, а меры принимаются и, в общем, выполняются.Насчёт масок Вы заблуждаетесь. Примушують, и достаточно сильно и строго.