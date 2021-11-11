Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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Mirax написав:Маски потрібно носити хворим, тому в Америці штраф за маску в публічному місці.
да так и есть - маски носят больные, но в данном случае на лбу ни у кого не написано больной он или здоровый, а болезнь может протекать и бессимптомно ... поэтому маски носят все, т.к. каждый человек рассматривается как потенциально больной и источник распространения вируса. Без маски он инфицирует в радиусе 1,5 метра, а в маске - только тех кто очень близко. Маска банально уменьшает траекторию выброса его слюны при разговоре.
Потенциально каждый первый - убийца, вор и насильник. Может введём QR-коды и справки из МВД, что "гражданин доказал, что он (она) не убийца, вор и насильник, по состоянию на дд.мм.гг", и обяжем обновлять это раз в полгода, и предъявлять по первому требованию при входе в магазин, ресторан и т.д.? Причём это никак не гарантирует, что владелец подобного "сертификата" не совершит подобное преступление, как не гарантирует "ковид-сертификат" что владелец не болеет ковидом, не умрёт от ковида, и не заражает ковидом всех вокруг
Ещё интересно, почему нужен только ковид-сертификат? Есть куча других болезней, и не у всех есть даже обязательные прививки. Может носить и предъявлять медкарту, и анализы "не старше 72 часа", а то мало ли что?
Вкладчик1234 написав:......... Ещё интересно, почему нужен только ковид-сертификат? Есть куча других болезней, и не у всех есть даже обязательные прививки. Может носить и предъявлять медкарту, и анализы "не старше 72 часа", а то мало ли что?
По другим болезням сегодня нет эпидемии и эти больные не перегружают больницы и реанимации.
я не утверждаю, что все осуществляемые действия логичны и абсолютно законны ... китай победил ковид тока потому, что запер тупо по домам на 2 недели всех ... а Европа не может уже 2 года справиться, т.к. тут все качают права ...
вы прекрасно понимаете, что главная цель всего этого - прямыми и косвенными методами привить подавляющее большинство населения, превратив жизнь непривитых в ад и стимулировать их привиться. Глде используют кнут, где пряник, где гибридные методы ... Так что всё логично.
я не утверждаю, что все осуществляемые действия логичны и абсолютно законны ... китай победил ковид тока потому, что запер тупо по домам на 2 недели всех ... а Европа не может уже 2 года справиться, т.к. тут все качают права ...
вы прекрасно понимаете, что главная цель всего этого - прямыми и косвенными методами привить подавляющее большинство населения, превратив жизнь непривитых в ад и стимулировать их привиться. Глде используют кнут, где пряник, где гибридные методы ... Так что всё логично.
Китай поголовно вакцинировал разве что в первую волну. В последних случаях обнаружения ковида в каком-то порту, и Диснейленде - десятки тысяч человек протестировали за несколько часов: положительных и контактных - на лечение в карантин. А отрицательных - отпустили на свободу, и никто никому двери уже не заваривает на 2 недели. Т.е. Китай нашёл больных и контактных - и лечит их в карантине (типа системы Семашко). А у нас больных лечат не очень (кто-то с этим будет спорить?), но зато направили все силы на "лечение" здоровых. И с "сертификатом" можно болеть, умирать и заражать. А без сертификата даже здоровому нельзя спокойно сходить в магазин, т.к. его назначили "по-умолчанию прокаженным".
Почему больным уделяют минимум внимания, а гоняются за здоровыми? Вот против этой абсурдности "борьбы с ковидом" люди и возмущаются. Люди требуют, чтобы всё было логично и законно