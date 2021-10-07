Перше місце в ціновій категорії від $625 до $780 перше місце посів Meizu 18 Pro. Слідом за ним йдуть флагманські смартфони igo 8 Pro і ОРРО Find X3 Pro.
Дивися повний текст Вибрано найкращі Android-смартфони за співвідношенням ціни та якості.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 23:51
Вибрано найкращі Android-смартфони за співвідношенням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вибрано найкращі Android-смартфони за співвідношенням ціни та якості.
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:51
Что же касается полезности статьи.
Что же касается полезности статьи.
Закусывать надо!
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