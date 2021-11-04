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Автомобілі Mercedes можна використовувати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки партнерству між компаніями Daimler Mobility і Visa автомобілі Mercedes незабаром можна буде використовувати замість смартфона для здійснення покупок без фізичної пластикової картки.
Дивися повний текст Автомобілі Mercedes можна використовувати для безконтактної оплати
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Додано: Нед 14 лис, 2021 08:40
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Tamagoch
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