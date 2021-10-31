В Україні станом на жовтень середня пенсія судді становила 91,2 тис. грн.
Дивися повний текст Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні українці отримали по 400 грн: озвучено розмір виплати.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 10:19
Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні українці отримали по 400 грн: озвучено розмір виплати.
Додано: Нед 14 лис, 2021 12:35
Виновата " Влада", вместе отмывали деньги, воровали, покрывали их судьи, Непонятно , почему нельзя им снизить такую пенсию незаконную, А этим судьям не стыдно, блюстители порядку, военные гибнуть, щащащая их пуза, а переселить на военных, врачей, детские приюты и тд Совести нет , великие дела вершили, Падоы
Додано: Нед 14 лис, 2021 12:53
Это конечно хорошо, что судьям увеличивают пенсию/зарплату, так как способствует уменьшения взяток и достойную им жизнь.
Но, вот рейтинг судейство в нашей стране на уровне Буркина Фасо и Шри-Ланки.
Почему те кто творил несправедливость и тем самым делал уровень правосудья "Зимбабве" должен получать в пять раз больше, чем самая большая пенсия в стране?! Может следует сделать какой-то коэффициент..? Может следует уменьшить пенсию судьям тем, кто кроме как набивал свое брюхо сейчас получает 90 тыс. за красивые щеки?!
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:21
Re: Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
Абсурд и страна абсурда.
Никакие, даже самые большие зарплаты не будут останавливать от взяток, это только пропорционально повлияет на размер суммы. А вот что повлияет, это не увеличение зп, а полный контроль. От контроля за расходами судьи и родственников, до пересмотра спорных дел и провокаций взятками. Тогда может и будет дело. И вот когда к судьям не будет вопросов у общества и восстановится уровень доверия, только после этого, можем говорить о пересмотре зарплат. И никак не в 10-20 раз больше средней по стране, а адекватно нагрузке. Почему-то могут в Германии судьи получать +- как квалифицированный работник и нормально жить, а у нас *лядский судейский корпус это небожители и им всегда мало.
Цитата "Средняя зарплата начинающего судьи в Германии достигает €3700 в месяц, то есть €44400 в год. К концу судейской карьеры зарплаты увеличиваются почти вдвое, так женатый судья в Берлине получает €6384 в месяц"
Додано: Нед 14 лис, 2021 16:07
Re: Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
Додано: Нед 14 лис, 2021 16:32
Re: Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні...
А не докуя ли?
Додано: Нед 14 лис, 2021 17:03
Странно,вроде в одно время делали максимальную планку по пенсии чтоб не было таких чудовищных разниц между людьми а воз и ныне там...
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