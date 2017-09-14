ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
В общем, согласен. Хотя есть нюансы - низы тоже влияют на формирование системы.
Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої.
Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами.
Надо.
А вот как этого добиться?
1 А що Ви хочете почути від демагога-звичайного?
В нього ж про одне і те саме-два різних твердження , в залежності від того хто це те саме пише..
Якщо я пишуЛюдина сама повинна затрачати зусилля на покращення своєї діяльності(життя)
це єралашик який претендує на шнобелівку
А якщо фантазер пишеМіняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети
то це істина в останній інстанції і претензія на нобелівку...
Але ж поставне між можновладці і людина знак тотожне... - і все різниці між твердженнями НУЛЬ.
Отже тепер розумієте чому я так негативно відношусь до білого шуму який генерує цей популіст?
2 З іншого боку , наш носій фуфлознань спробує закинути мені що і я не правий , коли заявляю що від можновладця залежність простого мешканця заледве - 5%....
І на це я відповім наступне, але знову ж змушений буду використати математичні правила..
Отже питання на логіку
Якщо кількість людей які САМОСТІЙНО приніли рішення працювати на власне благо- то чи буде прямий звязок між відсотком людей які прийняли рішення нести власну відповідальність за СВОЄ майбутнє - і відсотком ЧИНОВНИКІВ( можновладців) які приймуть рішення нести відповідальність за майбутнє Держави?
Моя відповідь - однакова
А Ваша?
3 І ще з одного боку
Чим більше населення візьме відповідальності на себе - тим менше відповідальності залишиться у можновладців,а з урахуванням що відсоток правильних можновладців аналогічний відсотку відповідального населення, то ймовірність правильних рішень зросте адже математика ,
якщо ІКС(відповідальність ) зменшується , а Ігрек (кількість правильних можновладців збільшується ,
то загальна користь=Ігрек/Ікс буде рости