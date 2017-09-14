Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:15

ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав: В общем, согласен. Хотя есть нюансы - низы тоже влияют на формирование системы.

В общем, согласен. Хотя есть нюансы - низы тоже влияют на формирование системы. Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої.

Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами. Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої.Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами. Надо.

А вот как этого добиться? Надо.А вот как этого добиться?

1 А що Ви хочете почути від демагога-звичайного?В нього ж про одне і те саме-два різних твердження , в залежності від того хто це те саме пише..Якщо я пишуЛюдина сама повинна затрачати зусилля на покращення своєї діяльності(життя)це єралашик який претендує на шнобелівкуА якщо фантазер пишеМіняти самим можновладцям СВОЇ пріоритетито це істина в останній інстанції і претензія на нобелівку...Але ж поставне між можновладці і людина знак тотожне... - і все різниці між твердженнями НУЛЬ.Отже тепер розумієте чому я так негативно відношусь до білого шуму який генерує цей популіст?2 З іншого боку , наш носій фуфлознань спробує закинути мені що і я не правий , коли заявляю що від можновладця залежність простого мешканця заледве - 5%....І на це я відповім наступне, але знову ж змушений буду використати математичні правила..Отже питання на логікуЯкщо кількість людей які САМОСТІЙНО приніли рішення працювати на власне благо- то чи буде прямий звязок між відсотком людей які прийняли рішення нести власну відповідальність за СВОЄ майбутнє - і відсотком ЧИНОВНИКІВ( можновладців) які приймуть рішення нести відповідальність за майбутнє Держави?Моя відповідь - однаковаА Ваша?3 І ще з одного бокуЧим більше населення візьме відповідальності на себе - тим менше відповідальності залишиться у можновладців,а з урахуванням що відсоток правильних можновладців аналогічний відсотку відповідального населення, то ймовірність правильних рішень зросте адже математика ,якщо ІКС(відповідальність ) зменшується , а Ігрек (кількість правильних можновладців збільшується ,то загальна користь=Ігрек/Ікс буде рости