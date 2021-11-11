Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, як правильно просити підвищення зарплати.
Дивися повний текст 5 помилок, через які можуть відмовити в підвищенні зарплати.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 10:45
5 помилок, через які можуть відмовити в підвищенні зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 помилок, через які можуть відмовити в підвищенні зарплати.
Додано: Нед 14 лис, 2021 10:45
Сокращу до одного пункта, найдите новую работу с желаемым уровнем ЗП, прособеседуйтесь с новым работодателем, и идёте к старому работодателю с предложением перекрыть контрпредложением. Всё что написано в статье это сказки-быль актуальные в 1990-2010 гг.
Сейчас на рынке труда диктуют свои условия работники.
А в целом грамотная стратегия увеличения дохода, с первого дня на новый работе искать новое место работы с лучшими условиями.
Фраза "работник - бегунок", "рвач" говорит обычно работодатель "карабас-барабас".
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