Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, як правильно просити підвищення зарплати.
Дивися повний текст 5 помилок, через які можуть відмовити в підвищенні зарплати.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 10:45
5 помилок, через які можуть відмовити в підвищенні зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 помилок, через які можуть відмовити в підвищенні зарплати.
Додано: Нед 14 лис, 2021 10:45
Сокращу до одного пункта, найдите новую работу с желаемым уровнем ЗП, прособеседуйтесь с новым работодателем, и идёте к старому работодателю с предложением перекрыть контрпредложением. Всё что написано в статье это сказки-быль актуальные в 1990-2010 гг.
Сейчас на рынке труда диктуют свои условия работники.
А в целом грамотная стратегия увеличения дохода, с первого дня на новый работе искать новое место работы с лучшими условиями.
Фраза "работник - бегунок", "рвач" говорит обычно работодатель "карабас-барабас".
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:47
Re: 5 помилок, через які можуть відмовити в підвищенні зарпл
Основная ошибка работников в Украине - НЕ просить повышения зарплаты. Знаю много случаев, когда работодатель сам не выдерживает и повышает, т. к. становится уже стыдно платить так мало
Причём, в Украине, нужно просить увеличение зарплаты, хотя бы 1 раз в год из-за инфляции
Раньше хоть привязка к $ спасала, а сейчас цены в $ летят вверх. Такими темпами, скоро зарплаты будут, как сейчас в Германии, а хватать их не будет даже на еду
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:27
Это у них третий пункт, который нельзя делать ни в коем случае Нужно верить. Ведь это пишет авторитетный work.ua, хотя и почему-то "По материалам Finance.UA".
Но всё таки не стоит подменять задачу. Статья не про увеличение дохода, а про увеличение зарплаты на текущем месте работы. В этом плане уход в другое место может доход и увеличить, но поставленную задачу таки проваливает. И да, вероятность того, что откажут, не маленькая, хотя и очень индивидуальная в каждом конкретном случае.
Почему нужно ставить задачу увеличения именно на текущем месте работы - что-то религиозное, наверное
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