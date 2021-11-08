З 1 травня 2022 року українцям доведеться рахувати спожитий природний газ не в кубометрах, а в кіловат-годинах.
Дивися повний текст Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах: роз’яснення експерта.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 12:46
Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...
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Дивися повний текст Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах: роз’яснення експерта.
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:01
Украинцам ничего считать не придётся. Они по-прежнему будут передавать показания в кубах, а им будут приходить платёжки, пересчитанные в киловатт-часы :
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:04
Идея хорошая , но желание обобрать потребителей ещё больше! Когда считается объём все очень просто, но качество газа не контролируется можно и воздуха а трубу задуть немного и никто и не заметит. В случае расчета в Энергоединицах есть один вопрос как пересчитать и почему предоставленным коэффициентам можно верить?
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