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Як українці будуть рахувати
газ в кіловат-годинах:...

Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 04:31

  Bobua написав:Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.

Отже, в результаті буде 9кВт/м³.

На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...

Давно догнали і перегнали. ККД газового пальника 40% - 60%, решта тепла і грошей в трубу на вулицю. Порівняйте з ККД індукційного нагрівача >95%. Трубу відрізав і заварив, хай рахують гроші в інших кишенях.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 06:34

..."ту мне карта и пошла" (с)...вангую - в Украине будет самый калорийный газ...:)))
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:29

  PSL написав:
  chitatel написав:можно и воздуха а трубу задуть немного и никто и не заметит
Если "задуть немного воздуха" можно завалить несколько многоэтажек, т.к. смесь из горючей становится взрывоопасной.
Задувают азотом или инертными газами.

Ціни на азот гляньте на заправках, виграша по ціні немає.
Повітря можна закачати тільки в сховищі, в газопроводах не вийде рівномірної суміші (добавити можна 1-2 процента, при 5% буде БА-БАААХ)
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:23

  Mirax написав:
  Bobua написав:Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.

Отже, в результаті буде 9кВт/м³.

На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...

Давно догнали і перегнали. ККД газового пальника 40% - 60%, решта тепла і грошей в трубу на вулицю. Порівняйте з ККД індукційного нагрівача >95%. Трубу відрізав і заварив, хай рахують гроші в інших кишенях.


Кажете про пальник газової плити?
Але ж все тепло, яке не нагріло каструлю -- йде в приміщення. А далі, щоправда, у витяжки... Але ж не одразу. :)
А от котлам пишуть ККД і 90%, і 95%, і навіть 105% :) (останнє то вже для конденсатних, які можуть вибрати всю нижчу теплоту згорання і трохи відщипнути від верхньої :))

Та й самої електрики може буде не досить. Особливо коли почнуться віялові вимкнення (Лютий? Січень? Чи таки раніше???)
А от газ вимикати не будуть, бо потім занадто проблемним є увімкнення (обходити всі квартири і перевіряти, чи всі пальники закриті...)
Bobua
 
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