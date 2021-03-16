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У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 08:52
Пропонуємо до обговорення:
У Фінляндії уряд планує ухвалити новий закон, який дозволяє працівникам перевіряти, скільки заробляють їхні колеги. Наприклад, працівник може підозрювати, що зазнає дискримінації. Це є частиною спроби скоротити розрив у зарплаті між чоловіками та жінками. Але законопроєкт розкритикували профспілки працівників та найбільші організації роботодавців. Там заявляють, що нововведення викличе більше конфліктів на робочому місці. Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про зарплати колег: для чого це потрібно
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Додано: Пон 15 лис, 2021 08:52
Для того чтобы жаба давила.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:12
Маразм. Да, дискриминация есть проблема, но это не решение. Во-первых, даже равная по названию должность не означает, что должна быть равная ЗП. ЗП - это результат договорённости между работником и работодателем, и зависит от навыков, опыта, производительности, результативности и умения договариваться конкретного человека, и в этом плане разница зарплат не имеет никакого отношения к дискриминации. Во-вторых, разглашение ЗП (что на сегодняшний день чаще всего вообще запрещено) - эквивалентно разглашению персональной информации и лишний повод для конфликтов
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Faceless
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:32
Faceless, а где в статье про должности? Сказано "устранение неоправданных разрывов в оплате труда". Если руководитель оправдается почему ЗП разная - так и останется. Там же всё таки, хоть и сильный уклон в сторону социализма, но не СССР с его разрядной сеткой.
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moveton
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:48
moveton написав:Faceless, а где в статье про должности? Сказано "устранение неоправданных разрывов в оплате труда". Если руководитель оправдается почему ЗП разная - так и останется. Там же всё таки, хоть и сильный уклон в сторону социализма, но не СССР с его разрядной сеткой.
Потому что сравнивать разные должности ещё более тупо.
И никто и не обязан оправдываться. Ни человек перед своим коллегой, у которого ЗП меньше, ни руководитель, почему Васе платят больше, а Коле - меньше. Это ж каждый зевака, по сути, сможет заглядывать вам в кошелёк
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Faceless
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:41
Всех женщин в шахты для повышения равноправия!
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asdasd
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:06
Faceless, это для того что бы сынок директора не получал в 2 раза больше ничего не делая. (если перевести на рабоче-крестьянскую логику)
Так же как и в нашем IT, расти в зп проще через переход на новое место работы (отторговать себе ЗП и бонус) чем расти в зп работая в одной и той же фирме много лет.
Особенно смешно это выглядит когда делают контроффер что бы удержать, и приговаривают ну вы же не бегайте с такими методами каждые 3 месяца))
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straponesa
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:32
Faceless, про работника вообще речь не идёт. Исключительно про руководителя. Теперь будет обязан. Не вижу ничего такого уж страшного, если из размера ЗП перестанут делать формальную тайну. Мне кажется, что работодатель требует её засекречивать не потому, что беспокоится о психике работников, а чтобы им платить поменьше.
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moveton
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:11
Это ж сколько будет новых склок и конфликтов в коллективах :)))
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