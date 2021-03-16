У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про...

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straponesa написав:Faceless, это для того что бы сынок директора не получал в 2 раза больше ничего не делая. (если перевести на рабоче-крестьянскую логику) Так же как и в нашем IT, расти в зп проще через переход на новое место работы (отторговать себе ЗП и бонус) чем расти в зп работая в одной и той же фирме много лет. Особенно смешно это выглядит когда делают контроффер что бы удержать, и приговаривают ну вы же не бегайте с такими методами каждые 3 месяца))
В любой отрасли поднять зп проще через смену работы, чем сидя на одном месте, не только в ИТ. "Сынков директора" - тысячные доди процента. Это никак не обосновывает необходимость открыть все зп.
moveton написав:Faceless, про работника вообще речь не идёт. Исключительно про руководителя. Теперь будет обязан. Не вижу ничего такого уж страшного, если из размера ЗП перестанут делать формальную тайну. Мне кажется, что работодатель требует её засекречивать не потому, что беспокоится о психике работников, а чтобы им платить поменьше.
Где именно в статье говорится про руководителя? И даже если вы предлагаете, что это руководитель должен раскрывать эту информацию своим подчиненным и ещё и комментировать почему, то по сути это ничем не отличается от раскрыть информацию вообще. Как по мне это очень плохая идея. Это личная информация каждого, и ему решать, разглашать её, или нет. Ваше предположение, что якобы это чтобы платить меньше не выдерживает критики: во-первых, никто не требует её засекречивать, если кто-то хочет поделиться этой инфой с коллегами, это его право. Запрещают обычно разглашать для посторонних, в первую очередь конкурентов, это совершенно другой случай. Во-вторых, это никак не поможет платить поменьше, свою "рыночную цену" все равно узнают не по ближайшим коллегам, а "походив по рынку". Любой же, кто будет зарабатывать больше - по любой причине, от того, что работает лучше, или овертаймит, или умеет договориться - в случае разглашения будет ещё вынужден оправдываться и скорее всего станет жертвой дискриминации.
Faceless написав:Где именно в статье говорится про руководителя?
А больше некому давать объяснения. У работника можно спросить, конечно, но он ответит "начальство считает, что так правильно". Тоже объяснение, конечно, причём исчерпывающее, но вряд ли чем-то полезно спрашивающему.
Faceless написав:Ваше предположение, что якобы это чтобы платить меньше не выдерживает критики: во-первых, никто не требует её засекречивать, если кто-то хочет поделиться этой инфой с коллегами, это его право. Запрещают обычно разглашать для посторонних, в первую очередь конкурентов, это совершенно другой случай. Во-вторых, это никак не поможет платить поменьше, свою "рыночную цену" все равно узнают не по ближайшим коллегам, а "походив по рынку".
На прошлой моей работе (в целом очень хорошая контора в плане условий работы) требовали держать размер своей ЗП в секрете от всех. И в первую очередь от коллег по команде. Я и так понимаю, что это довольно распространённая практика. Наверное, в этом всё таки что-то для работодателя есть. Конечно, от сбеганий в другую контору не спасает, но другая контора - это уже совсем другая работа. Можно сказать, новая жизнь. Кто-то будет бегать и искать лучшей доли, а кто-то предпочтёт не дёргаться, если будет думать, что коллега рядом делает ту же работу и поэтому получает столько же. А вот если узнает, что коллега за ту же работу имеет в два раза больше, тогда зародится мысль, что не доплачивают уже лично тебе.
Faceless написав:Ваше предположение, что якобы это чтобы платить меньше не выдерживает критики: во-первых, никто не требует её засекречивать, если кто-то хочет поделиться этой инфой с коллегами, это его право. Запрещают обычно разглашать для посторонних, в первую очередь конкурентов, это совершенно другой случай. Во-вторых, это никак не поможет платить поменьше, свою "рыночную цену" все равно узнают не по ближайшим коллегам, а "походив по рынку".
На прошлой моей работе (в целом очень хорошая контора в плане условий работы) требовали держать размер своей ЗП в секрете от всех. И в первую очередь от коллег по команде. Я и так понимаю, что это довольно распространённая практика. Наверное, в этом всё таки что-то для работодателя есть. Конечно, от сбеганий в другую контору не спасает, но другая контора - это уже совсем другая работа. Можно сказать, новая жизнь. Кто-то будет бегать и искать лучшей доли, а кто-то предпочтёт не дёргаться, если будет думать, что коллега рядом делает ту же работу и поэтому получает столько же. А вот если узнает, что коллега за ту же работу имеет в два раза больше, тогда зародится мысль, что не доплачивают уже лично тебе.
Если ВСЕМ недоплачивают, то даже, если знать, что коллега зарабатывает столько же - это просто коллективный самообман
straponesa написав:Faceless, тогда к чему такое отвращение к тому что бы вашу зп знал ваш коллега.? Или вам есть что скрывать? Видимо вы живёте в Украине, а не в Финляндии))
Не отвращение, просто неприятие. Уровень дохода - сугубо личная информация. Я, например, предпочитаю ее не разглашать. Если человек знает, сколько вы зарабатываете больше, его отношение к вам меняется, исходя из его представлений и суждений о том, много это или мало. Всегда меняется, непроизвольно. Когда он в неведении, этой побочки в отношениях нет. И да, я не в Финляндии, но от этого указанная идея не становится менее глупой.
Faceless написав:Если ВСЕМ недоплачивают, то даже, если знать, что коллега зарабатывает столько же - это просто коллективный самообман
В чём самообман, если у конторы с доходами не очень и она не может себе позволить работникам платить больше? Это нормальная ситуация. И психологически спокойно воспринимается. А вот если рядом живой пример за ту же работу в той же конторе получающий больше - это уже стимул что-то менять ибо понимаешь, что дело уже не в общих доходах конторы.
Faceless написав:Если ВСЕМ недоплачивают, то даже, если знать, что коллега зарабатывает столько же - это просто коллективный самообман
В чём самообман, если у конторы с доходами не очень и она не может себе позволить работникам платить больше? Это нормальная ситуация. И психологически спокойно воспринимается. А вот если рядом живой пример за ту же работу в той же конторе получающий больше - это уже стимул что-то менять ибо понимаешь, что дело уже не в общих доходах конторы.
Самообман работников, которые думают, что якобы зарабатывают нормально, и "нет стимула что-то менять, потому что у всех так". А уж почему зарплата низкая, из-за проблем у конторы или по другим причинам - какая разница? Это не богадельня, и если в другой конторе можно зарабатывать больше, чего сидеть тут? Чтобы контора и дальше могла мало платить и не париться?
"...у 2020-му фінські жінки заробляли на 17,2% менше, ніж чоловіки..." А потом, если честно посчитать, окажется что эти женщины этак на 25% меньше отработали сверхурочных, ездили по командировкам, отработали по праздникам и т.д. и т.п. Неравноправие еще и в том, что начальнику неудобно женщин напрягать по таким поводам.