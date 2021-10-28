У водійських правах в Україні з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач.
Дивися повний текст В українських водійських посвідченнях у грудні з'явиться нова відмітка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:45
В українських водійських посвідченнях у грудні з'явиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В українських водійських посвідченнях у грудні з'явиться нова відмітка.
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:45
Чинуши вместо реформы суда ох как быстро копируют треш с европы но там это вполне норма потому сто права получают за 1 час а с нашей бюрократией только мед комисию нужно проходить неделю если без взятки
|