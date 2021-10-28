В українських водійських посвідченнях у грудні з'явиться...
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Чинуши вместо реформы суда ох как быстро копируют треш с европы но там это вполне норма потому сто права получают за 1 час а с нашей бюрократией только мед комисию нужно проходить неделю если без взятки
l4567 написав:Чинуши вместо реформы суда ох как быстро копируют треш с европы но там это вполне норма потому сто права получают за 1 час а с нашей бюрократией только мед комисию нужно проходить неделю если без взятки
Теоретически обучение и получение водительского удостоверения обладателю прав, полученных, например - в России или Украине, может обойтись в 750 евро, но, как показывает практика, стоит рассчитывать на сумму выше 1000 евро. В особых случаях ученики отдают до двух тысяч евро. При этом российское водительское удостоверение забирают. Если вы хотите оставить его при себе, придется найти уважительную причину и заплатить еще 100 евро.
l4567 написав:Чинуши вместо реформы суда ох как быстро копируют треш с европы но там это вполне норма потому сто права получают за 1 час а с нашей бюрократией только мед комисию нужно проходить неделю если без взятки
Раньше был окулист, психолог, нарколог, вроде. Проходилось за час-два с учетом очередей и без свяких взяток. Что-то изменилось?