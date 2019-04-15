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Finance.ua: Метро на Троєщину
та Виноградар: що буде з...

Finance.ua: Метро на Троєщину та Виноградар: що буде з...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:44

Finance.ua: Метро на Троєщину та Виноградар: що буде з...

Пропонуємо до обговорення:
Чого очікувати, та як це змінить місто
Київський метрополітен налічує 52 станції та має протяжність 67,6 км. Це дуже мало у порівнянні з іншими містами Європи.

Оскільки забудова міста здебільшого формувалася вздовж станцій метрополітену, вони всі, як правило, перевантажені.

Дивися повний текст Метро на Троєщину та Виноградар: що буде з цінами на нерухомість
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:44

Это ж как хочется Кличку и его команде пробыть до 2040 года...
На соломенку уже 30 лет если не больше обещали метро.
Нужно звать китайцев, да дорого, но быстро построят. Либо беженцев напряч для строительства,ра НАШИ не могут справиться
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:30

Предлагаю петицию: переименовать станцию "В.Маяковского" в "Героя Украины В.Вороны".
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:28

Метро - это хорошо... Только если людей туда не пускают, или пускают, но потом штрафуют под надуманными предлогами... Кому нужно такое метро?
Потом будут жаловаться, что люди перестали ездить на метро, и надо повышать стоимость проезда... Я лично пока перестал ездить, хожу пешком.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:30

Re: Finance.ua: Метро на Троєщину та Виноградар: що буде з..

  kemeron1990 написав:Либо беженцев напряч для строительства,ра НАШИ не могут справиться

Беженцев таким напрягать не стоит, есть ли там специалисты. Это же не турецкие строители или теже китайцы.
Подневольный труд - не есть хорошо, чтобы не получилось как с порталом почтама.
vicel100
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