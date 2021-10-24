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Нацбанк викупив рекордний тижневий обсяг валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк на міжбанківському ринку 8–12 листопада 2021 року викупив рекордний в цьому році обсяг валюти – $858,3 млн.
Дивися повний текст Нацбанк викупив рекордний тижневий обсяг валюти
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:22
Брати кредит щоб розрахуватись за зелену електрику - оце колонія...
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