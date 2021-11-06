|
|
У Мінцифрі заявили про готовність до онлайн-голосування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15
Пропонуємо до обговорення:
Україна технічно спроможна впровадити системи онлайн-голосування. Але це також залежить від Центрвиборчкому і Верховної Ради, які мають створити нормативну базу.
Дивися повний текст У Мінцифрі заявили про готовність до онлайн-голосування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96211
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15
То на наступних виборах буде голосувати Байден чи Путін?
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему