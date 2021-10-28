|
|
|
«Жовті» лише дві області, найбільше - «червоних»:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:35
Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні, 15 листопада, Київ та 17 областей перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину. У "помаранчевій" - 5 регіонів, і два все ще знаходяться в "жовтій".
Дивися повний текст «Жовті» лише дві області, найбільше - «червоних»: оновлено карантинні зони в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96217
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:35
Вчера ж только 3 области было.... Комиссия химичит не покладая рук...
-
asdasd
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 31 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|229
|
|
|3
|316
|
П'ят 05 лис, 2021 09:40
Mirax
|
|15
|1455
|
|