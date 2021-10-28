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«Жовті» лише дві області,
найбільше - «червоних»:...

«Жовті» лише дві області, найбільше - «червоних»:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:35

«Жовті» лише дві області, найбільше - «червоних»:...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на сьогодні, 15 листопада, Київ та 17 областей перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину. У "помаранчевій" - 5 регіонів, і два все ще знаходяться в "жовтій".

Дивися повний текст «Жовті» лише дві області, найбільше - «червоних»: оновлено карантинні зони в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:35

Вчера ж только 3 области было.... Комиссия химичит не покладая рук...
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