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Хто такі інвестняні та які питання вони вирішують
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 18:14
Пропонуємо до обговорення:
Няня для інвестора — це менеджер, який пояснює, де в країні інвестувати і як це робити.
Дивися повний текст Хто такі інвестняні та які питання вони вирішують
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:15
Няня подскажет,кому и куда заносить?
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noxfox70
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:19
noxfox70 написав:
Няня подскажет,кому и куда заносить?
Точно,для того и создавались.Вообще,нужно понимать-это позорнейшее явление африканского уровня.Так к нам и будут относится.
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