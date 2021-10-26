Українка Ганна Мельничук запатентувала автономну систему електронних платежів для криптовалют.
Дивися повний текст Українка винайшла систему виведення криптовалюти без банків.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:06
Українка винайшла систему виведення криптовалюти без банків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українка винайшла систему виведення криптовалюти без банків.
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:53
"імплементують технологію взаємного перетворення фіатних грошей і криптовалют" і при цьому "не вимагає для виконання переказу обов’язкових послуг зовнішніх централізованих платіжних систем або банків". І як це, цікаво
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:04
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:24
Что за смех?
Изобретение года, что можно сказать, а вот блокчейн, смарт контракты и DeFi в целом это фигня. Прочитав кучу заумных терминов, можно понять, что это не революционная технология, а просто сервис, который использует блокчейн для переводов денег, децентрализовано. Это может быть обычный кошелек, биржа центр./децентр., Так из-за чего весь этот шум?
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:35
Уже лет 5 существует система риппл, которой пользуются многие банки мира )особенно арабы) позволяющая переводить в блокчейне миллионы долларов с крошечными комиссиями. А это, похоже, из той же области - как один начальник Укрзализници "изобрёл" городскую электричку чтобы получать патентные выплаты.
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:40
Все это давно уже существует и доступно и в Украине...
"Общеизвестная платежная система" MoneyGramm уже года 2 как принадлежит Ripple Consortium и значительная часть переводов внутри нее уже давно идет в крипте (XRP).
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:36
Патент в студию. Что-то мне подсказывает, что там и патентовать было нечего.
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