RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні платитимуть по
тисячі гривень за вакцинацію

В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:17

В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію

Пропонуємо до обговорення:
Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн

Дивися повний текст В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96229
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:17

То есть, если все привьются, то нужно будет напечатать лишних 40 млрд. грн?
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 17.03.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:25

Дрібниця, а приємно.
Підтримають малий/середній бізнес (спортзали/театри/кінотеатри).
Rainbow
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:32

Ferox
Ні...
Треба встигнути щепитись до 19.
А потім ще й змогти зайти в ДіЯ в перші хвилини ночі -- до того як вона впаде... ;)
Bobua
 
Повідомлень: 753
З нами з: 24.08.10
Подякував: 83 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:32

До конца 2021 года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же — в начале 2022-го.
т.е. 6 млрд грн / 1000 грн = 6 млн выплат
при этом:
Кількість людей, які пройшли повну вакцинацію 8,74 млн


что то подсказывает, - что это только для новых вакцинированных. (ИМХО)
ASOT
 
Повідомлень: 23
З нами з: 03.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:45

  Bobua написав:Ferox
Ні...
Треба встигнути щепитись до 19.
А потім ще й змогти зайти в ДіЯ в перші хвилини ночі -- до того як вона впаде... ;)

может наоборот? Кто до 19 не попадает под программу
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 17.10.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За 10 місяців Мінфін продав ОВДП на 209,7 млрд гривень,...
R2 » Пон 15 лис, 2021 21:19
0 86
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 21:19
R2
Пенсії суддям підняли ще на 23 тисячі, пересічні... 1, 2
R2 » Нед 14 лис, 2021 10:19
17 1669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 21:10
konjkov_il29
Експорт IT-послуг в Україні зріс за три квартали на 35%...
R2 » Пон 15 лис, 2021 17:33
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 17:33
vicel100

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.