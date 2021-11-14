Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн
Дивися повний текст В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:17
В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію.
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:17
То есть, если все привьются, то нужно будет напечатать лишних 40 млрд. грн?
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:25
Дрібниця, а приємно.
Підтримають малий/середній бізнес (спортзали/театри/кінотеатри).
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:32
Ferox
Ні...
Треба встигнути щепитись до 19.
А потім ще й змогти зайти в ДіЯ в перші хвилини ночі -- до того як вона впаде...
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:32
До конца 2021 года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же — в начале 2022-го.
т.е. 6 млрд грн / 1000 грн = 6 млн выплат
при этом:
что то подсказывает, - что это только для новых вакцинированных. (ИМХО)
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:45
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