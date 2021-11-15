В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:24
Цікаво як це буде оподатковуватись. Якщо це сертифікат..почуті бартер... . То буде сплачено ПДФО?
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:33
Бюджет частной программы Дія пухнет на глазах. А слабо бюджетное кредитование через нее запустить? А потом ещё акциз на алкоголь и возврат НДС.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:07
Цікава ініціатива. Заразом підтримати спорт, культуру, внутрішній туризм. Фактично це держпідтримка цих сфер економіки і одночасно підвищення рівня вакцинації, тобто зменшення наватаження на медицину. Отже ідея гарна, подивимося, яка буде реалізація
|