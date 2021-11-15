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В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:24
Цікаво як це буде оподатковуватись. Якщо це сертифікат..почуті бартер... . То буде сплачено ПДФО?
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r_a_piskunov
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:33
Бюджет частной программы Дія пухнет на глазах. А слабо бюджетное кредитование через нее запустить? А потом ещё акциз на алкоголь и возврат НДС.
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igor_projectmanager
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:07
Цікава ініціатива. Заразом підтримати спорт, культуру, внутрішній туризм. Фактично це держпідтримка цих сфер економіки і одночасно підвищення рівня вакцинації, тобто зменшення наватаження на медицину. Отже ідея гарна, подивимося, яка буде реалізація
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espanol
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:34
Ferox написав:
Интересная статья сегодня на Корреспонденте Европу вновь захлестнул COVID. Помогает ли вакцина
:
В Германии самый высокий уровень заражений с начала пандемии. Великобритания вводит третью дозу вакцины, а Австрия обдумывает расширить локдаун и на вакцинированных.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предложил обязать переболевших и привитых от COVID-19 сдавать дополнительные тесты
для посещения мероприятий.
При этом в Германии говорят, что коронавирусом заражается все больше вакцинированных.
И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях.
Ранее Корреспондент.net писал, что коронавирусом рано или поздно заразятся все, даже вакцинированные,
которые могут распространять инфекцию без симптомов.
Не мешало бы ссылку на конкретную статью указать. А то слишком уж антивакцинаторским фейком попахивает.
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Кузя
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:54
espanol написав:
Цікава ініціатива. Заразом підтримати спорт, культуру, внутрішній туризм. Фактично це держпідтримка цих сфер економіки і одночасно підвищення рівня вакцинації, тобто зменшення наватаження на медицину. Отже ідея гарна, подивимося, яка буде реалізація
Посадити 1 мільярд дерев та платити зарплатню 4000 євро - теж гарні ідеї.
А по факту маємо ріст цін на продукти харчування та комуналку на 50% і скорочення субсидій на 50%.
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akido
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Додано: Вів 16 лис, 2021 15:27
А хтось може пояснити, навіщо люди платять гроші за фальшиві сертифікати?
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unicdima
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