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В Україні платитимуть по
тисячі гривень за вакцинацію

В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:29

  Вадим Жураковский написав:
  Bobua написав:Ferox
Ні...
Треба встигнути щепитись до 19.
А потім ще й змогти зайти в ДіЯ в перші хвилини ночі -- до того як вона впаде... ;)

может наоборот? Кто до 19 не попадает под программу

Ні. Це була би якась неправильна "гра в кальмара" :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:37

  akido написав:
  espanol написав:Цікава ініціатива. Заразом підтримати спорт, культуру, внутрішній туризм. Фактично це держпідтримка цих сфер економіки і одночасно підвищення рівня вакцинації, тобто зменшення наватаження на медицину. Отже ідея гарна, подивимося, яка буде реалізація

Посадити 1 мільярд дерев та платити зарплатню 4000 євро - теж гарні ідеї.

А по факту маємо ріст цін на продукти харчування та комуналку на 50% і скорочення субсидій на 50%.


Увы цены на жратву и не только подросли и в гейропе и штатах. Конечно не на 50% , но допустим для немчуры шок и 5%.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:23

  unicdima написав:А хтось може пояснити, навіщо люди платять гроші за фальшиві сертифікати?

Почему вас удивляет поведение шизофреников?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:24

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  unicdima написав:А хтось може пояснити, навіщо люди платять гроші за фальшиві сертифікати?

Ну, во всякие транспорты/рестики/на работу антиваксов не пускают, а ходить им хочется -- вот и покупают разрешение...

При безкоштовній вакцинації це точно шиза. Ще й платять немало 1500-2000.

Надо с антивакса брать налог 2000 и платить вакцинированному не 1000 а 3000. Чем запустить механизм перераспределения денег от дураков к ответственным гражданам
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:41

  Кузя написав:
  Ferox написав:Интересная статья сегодня на Корреспонденте Европу вновь захлестнул COVID. Помогает ли вакцина:
В Германии самый высокий уровень заражений с начала пандемии. Великобритания вводит третью дозу вакцины, а Австрия обдумывает расширить локдаун и на вакцинированных.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предложил обязать переболевших и привитых от COVID-19 сдавать дополнительные тесты для посещения мероприятий.
При этом в Германии говорят, что коронавирусом заражается все больше вакцинированных. И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях.
Ранее Корреспондент.net писал, что коронавирусом рано или поздно заразятся все, даже вакцинированные, которые могут распространять инфекцию без симптомов.


Не мешало бы ссылку на конкретную статью указать. А то слишком уж антивакцинаторским фейком попахивает.

Є таке, попахує. Ніхто не каже, що вакцинація радикально знижує захворюваність, тим більш, коли ще молодий збудник енергійно мутує. Але вона полегшує перебіг хвороби і зменшує вірогідність смерті. Конкретний результат - у Німеччині зараз захворюваність у півтора рази вище від попередніх хвиль, а смертність ушестеро менша. https://www.worldometers.info/coronavir ... y/germany/
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:54

Мене цікавить тільки одне: де отримати такий гарний Вовчика кешбек?
А то попахує якоюсь фігньою, тіпа продам рошен.
Вова, не треба ховати цю тисячу в сліпому трасті, давай її сюди!
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:03

  Кузя написав:Не мешало бы ссылку на конкретную статью указать. А то слишком уж антивакцинаторским фейком попахивает.

Дойче Велле, насколько авторитетный источник? или финансируется кремлём/рублём?
https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-ne-pomogla-pochemu-jeto-vozmozhno/a-59521632
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:33

  Tamagoch написав:
  Кузя написав:Не мешало бы ссылку на конкретную статью указать. А то слишком уж антивакцинаторским фейком попахивает.

Дойче Велле, насколько авторитетный источник? или финансируется кремлём/рублём?
https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-ne-pomogla-pochemu-jeto-vozmozhno/a-59521632


ну, когда все вакцинировались, объяснять почему столько заболело как-то не с руки - тестируют варианты :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:05

на Буковель потратить можно будет?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:42

Re: В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію

Решение про 1000грн.- интересное, но обидное.
Вот есть пенсионеры, они не очень хорошо себя чувствуют, поэтому по театрам и спортзалам не ходят. Им вроде бы положена 1000грн, но взять они её не могут. Хотя им бы она очень была бы кстати.

И сразу появляется вопрос: А куда пойдут не использованные деньги?
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