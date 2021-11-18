|
|
В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:34
Гречку с макаронами и тушенкой нужно было раздавать, тысячу на театры и спортклубы люди не поймут...
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 50 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|274
|
П'ят 19 лис, 2021 15:05
akido
|
|0
|41
|
П'ят 19 лис, 2021 13:16
R2
|
|16
|1872
|