RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні платитимуть по
тисячі гривень за вакцинацію

В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:34

Гречку с макаронами и тушенкой нужно было раздавать, тысячу на театры и спортклубы люди не поймут...
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 711
З нами з: 26.06.21
Подякував: 112 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 50 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з 1 січня введуть нові правила для ФОПів: що...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 11:35
6 274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 15:05
akido
В Україні 95% державних послуг планують перевести в...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 13:16
0 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 13:16
R2
Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень... 1, 2
R2 » Сер 17 лис, 2021 10:33
16 1872
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 09:09
pesikot

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2619)
19.11.2021 15:22
Провідна (197)
19.11.2021 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.