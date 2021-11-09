У січні-жовтні зовнішній товарообіг України зріс на 35% або на $29,18 млрд - до $111,867 млрд проти відповідного періоду торік ($82,689 млрд).
Дивися повний текст Зовнішня торгівля зросла на понад $29 млрд.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:56
Зовнішня торгівля зросла на понад $29 млрд
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Дивися повний текст Зовнішня торгівля зросла на понад $29 млрд.
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