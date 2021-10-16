|
|
Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 14:56
Тысячу можно будет потратить в ресторане у Коли Тищенка
-
yevgenmuza
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 12.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор