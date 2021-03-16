Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект № 3860.
Дивися повний текст Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:39
Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами.
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:39
Мне вот некоторые отправляют письма и отправляют, а они на электронку и не приходят.
И кому то будет пофиг на это. Незнание законов и тд.
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