Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...

Додано: Сер 17 лис, 2021 02:04

Ну во первых. Скорее всего какая то всратая электронная гос почта будет работать так же "качественно" как и Укрпочта . И вообще всегда есть вероятность сбоя. Но на это власти все равно. Во вторых не у всех есть компы и телефоны. Многие ими пользоваться не умеют. Я так понимаю независимо есть у тебя адрес или нет его присвоят в итоге всем гражданам и будут туда слать все письма счастья? Класно придумали. Просто надо понимать что в стране в которой закон выполняеться вроде как виртуально ( тоесть никак) в конце концов и власть будут воспринимать виртуально относясь к ней как к игре например