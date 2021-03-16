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Українцям видаватимуть офіційні
електронні адреси разом...

Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:39

Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект № 3860.

Дивися повний текст Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:39

Мне вот некоторые отправляют письма и отправляют, а они на электронку и не приходят.
И кому то будет пофиг на это. Незнание законов и тд.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:49

На такой ящик ведь СПАМ будет идти рекой :) Официальные письма в этом потоке СПАМА скорее всего будет тяжело найти...
victormas79
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:41

Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.

Интернет, пк тоже будут автоматически выдавать?
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:28

  GALeon написав:Интернет, пк тоже будут автоматически выдавать?

только штрафы и исполнительные листы
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 02:04

Ну во первых. Скорее всего какая то всратая электронная гос почта будет работать так же "качественно" как и Укрпочта . И вообще всегда есть вероятность сбоя. Но на это власти все равно. Во вторых не у всех есть компы и телефоны. Многие ими пользоваться не умеют. Я так понимаю независимо есть у тебя адрес или нет его присвоят в итоге всем гражданам и будут туда слать все письма счастья? Класно придумали. Просто надо понимать что в стране в которой закон выполняеться вроде как виртуально ( тоесть никак) в конце концов и власть будут воспринимать виртуально относясь к ней как к игре например
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:42

Поддерживаю. Вообще считаю что передача данных в интернет должна быть возможна только через авторизацию пользователя.
sialeks
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