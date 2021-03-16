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chipmunk написав:коли пошта стає раритетом і переходять на вайбери та інше, держава вирішила усіх опоштарити
Чего это в ней раритетного? Применяется себе там, где удобна именно почта. Единственная хоть как-то конкурирующая альтернатива - это Lotus Notes, но я бы не сказал, что на него особо массово переходят.
_hunter написав:Она и будет. Просто
Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами
Интересно, а пароль к ящику при этом выдадут? А то по-приколу попробовал сейчас зарегаться на этом mail.gov.ua через ЭЦП физика (проверена сайтом налоговой). Сказало:
chipmunk написав:коли пошта стає раритетом і переходять на вайбери та інше, держава вирішила усіх опоштарити
Чего это в ней раритетного? Применяется себе там, где удобна именно почта. Единственная хоть как-то конкурирующая альтернатива - это Lotus Notes, но я бы не сказал, что на него особо массово переходят.
_hunter написав:Она и будет. Просто
Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами
Интересно, а пароль к ящику при этом выдадут? А то по-приколу попробовал сейчас зарегаться на этом mail.gov.ua через ЭЦП физика (проверена сайтом налоговой). Сказало:
А про пароль не говорили, сказано только про почтовый адрес
alt402 написав:Зайти на mail.gov.ua и зарегистрироваться. Я регистрировался в 2016, так что не в курсе, как там эта процедура сейчас делается.
Как обычно в Украине она там делается. Что происходит при попытке зарегатся через ЭЦП, я выше показал. Через ИНН, наверное, работает, но человек при этом никак не верифицируется, поэтому можно себе захватить адреса хоть всех людей, которые ещё не зарегались.