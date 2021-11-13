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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень.

Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро коштуватиме 20 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29

А не совпало ли повышение цен с запретом невакцинированным гражданам кататься в общественном транспорте?
Он теперь пустой ездит. Прибыль, видимо, достойная гениев, которые такой ход придумали
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:07

.... погані як ви бачите прохід в метро в день два рази 40 грн на 22 дні = 880 грн якщо мінімальна зп 6000 грн комуналка 2500 грн і на про життя 3000 грн ???????? ЯК
bugaychuk1979
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:29

  hazanovich_alexey написав:А не совпало ли повышение цен с запретом невакцинированным гражданам кататься в общественном транспорте?
...

Совпало. Еще оно совпало с кризисом дефицита чипов и подорожанием Теслы до одного триллиона :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:31

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

Зеленский - хороший.
Кличко - плохой
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:38

По чем стоил проезд в метро до прихода этой банды в 14-м? по 2 грн?
Это наверно потому что Путин нападет.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40

За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій. Аж интересно, с какой такой "громадой" будут обговорення, и какая такая громада будет давать на такое согласие... А в том, что оно будет, я лично не сомневаюсь.
Oberon
 
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