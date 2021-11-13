Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень.
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро коштуватиме 20 гривень.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29
У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро коштуватиме 20 гривень.
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29
А не совпало ли повышение цен с запретом невакцинированным гражданам кататься в общественном транспорте?
Он теперь пустой ездит. Прибыль, видимо, достойная гениев, которые такой ход придумали
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:07
.... погані як ви бачите прохід в метро в день два рази 40 грн на 22 дні = 880 грн якщо мінімальна зп 6000 грн комуналка 2500 грн і на про життя 3000 грн ???????? ЯК
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:29
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40
За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій. Аж интересно, с какой такой "громадой" будут обговорення, и какая такая громада будет давать на такое согласие... А в том, что оно будет, я лично не сомневаюсь.
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:28
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:28
Они там совсем рехнулись? Общественный транспорт (кроме метро) и так возит исключительно воздух и льготников - а при таких тарифах и оставшиеся платные пассажиры пересядут на маршрутки или авто. И хоть ты тыщу гривен поставь тариф - 1000*0=0!
З.Ы. Да, и эти утырки что-то там пыхтят про уменьшение заторов путем пересаживания людей на общественный транспорт?! Да кто вообще поедет на лоховозе, если на авто при таких тарифах будет просто дешевле?!
И кому теперь будут нужны эти выделенные полосы, которых намалевали по всему городу? Хотя они и так только мешали...
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:34
p_a_l Доходы у тебя тоже остались на уровне 14-го года?
Есди да - рекомендую попробовать поработать, помогает!
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:57
Ничего страшного поднимут работодатели на 800 грн зарплаты, а кому не поднимут найдут работу возле дома. Это вы ещё пересадки не посчитали, в Киеве метро не везде есть, к нему ещё едут троллейбусом / трамваем с трои / борщаговки и других мест. Даже с окраин оболони едут к метро на другом транспорте.
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:27
Удаленка решает это все.
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