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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:56

  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення. Можливо, хоч так зʼявиться шанс на пристойний громадський транспорт. 8 грн - це просто смішно.


Шанс появится. Только не на общественный, а на пристойный личный. И не у вас, а у руководителей Киевпастранса. Да и не только на транспорт.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:14

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:25

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

BIGor написав:
  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
Пробки, даже выросшие за время карантина, констатируют факт, что огромное количество людей продолжают ездить в офисы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:50

  BIGor написав:
  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.


И что? Эти люди не ходят в магазины, рестораны, кафе, бары, ТРЦ, больницы и т.д., а только дома сидят? :roll: Не поняла вашу логику :?
Повышение стоимости проезда однозначно приведет к сокращению поездок в общественном транспорте - народ сто раз задумается, прежде чем куда-то ехать и "оптимизирует" свои поездки на работу.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:25

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

  fler написав:Эти люди не ходят в магазины, рестораны, кафе, бары, ТРЦ, больницы и т.д.

Чего же тогда ноете что проезд на метро подорожал до 20 грн?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:42

  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення.

Как говорится, что немцу в протест, - то в кайф украинцу 8)

Пусть убирает все эти проездные, оставив одноразовую стоимость поездки, как в более эффективных не дотационных маршрутках.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:35

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

Аlександр написав:
  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення.

Как говорится, что немцу в протест, - то в кайф украинцу 8)

Пусть убирает все эти проездные, оставив одноразовую стоимость поездки, как в более эффективных не дотационных маршрутках.
Там вопрос не в проездных, а в огромной массе льготников. Маршрутки от этого почти отмазались, типа "ограниченное количество льготных мест", а метро не может. Где-то читал, что под половину пассажиров льготники.
Льготы эти копились ещё со времен совка, и отменить их не могут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:50

  Faceless написав:
Аlександр написав:
  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення.

Как говорится, что немцу в протест, - то в кайф украинцу 8)

Пусть убирает все эти проездные, оставив одноразовую стоимость поездки, как в более эффективных не дотационных маршрутках.
Там вопрос не в проездных, а в огромной массе льготников. Маршрутки от этого почти отмазались, типа "ограниченное количество льготных мест", а метро не может. Где-то читал, что под половину пассажиров льготники.
Льготы эти копились ещё со времен совка, и отменить их не могут.

Так отменять и не нужно -- там с лета законопроект "о монетизации" ждет принятия -- если примут: год перетерпеть, а с 23-го только судьи да депутаты "на шарик" кататься будут :)
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