Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
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_hunter написав:Привезти можно -- работать не будет
А что, старлинк ограничивает доступ с территории Украины?
По состоянию на сентябрь 2021 года вся территория Украины полностью входит в зону покрытия Starlink. Качество приема сигнала − на уровне штата Вашингтон.
Другой вопрос, что использование терминала на передачу будет незаконным, т.к.
Пока SpaceX не получит разрешение от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРЗІ), мы не сможем приобрести оборудование и подключиться легально. Но вряд ли Starlink будет технически блокировать возможность пользоваться своей услугой. По крайней мере, в других странах и регионах компания этого не делает. И пользователи, зарегистрировавшиеся в Корнуолле, свободно выходят в интернет, находясь в Манчестере. То есть, в местах, которые официально не входят в зону покрытия Starlink.