RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Tesla почала встановлювати
термінали Starlink на...

Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:32

Re: Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...

Предположительная дата официального доступа в Украине Starlink 2022. Но вам никто не запрещает купить его в штатах, привезти сюда и пользоваться.
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 01.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:59

  Delta7 написав:Предположительная дата официального доступа в Украине Starlink 2022. Но вам никто не запрещает купить его в штатах, привезти сюда и пользоваться.


технически да, но юридически нет. Терминал старлинка работает на частотах требующих лицензии. А лицензию старлинку в Украине пока не выделили, поэтому в Украине пока нельзя пользоваться.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 26.06.21
Подякував: 111 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:06

  moveton написав:
  _hunter написав:далеко не вся и далеко не полностью:
https://satellitemap.space/

Не знаю что может быть понятно по этой картинке. Сайт по ссылке "The server at satellitemap.space is taking too long to respond"
Если посмотреть на https://starlink.sx/ , то с покрытием всё хорошо. Точно вся страна и в основном даже больше одного спутника ловиться будет.
Зображення

По этой картинке (которая вторая) может быть понятно где покрытие заканчивается.
-- соты захватывают небольшой кусочек западной Украины.
_hunter
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:09

  moveton написав:
  sequence написав: Помню, поначалу начальник Старлинка шо-та вякал про "доступный интернет, там куда его никогда не проведут". Африка там упоминалась, что-то еще. Смотрю покрытие - та вроде и так все хорошо с интернетом в США, Европе и Австралии, тока Старлинка и не хватало

Насколько я вижу, спутниковое покрытие Старлинка уже сейчас - это равномерная полоса от широты юга Южной Америки до широты севера Германии (а если учитывать, что спутник видно не только прямо под ним, то и до Британии с куском Скандинавии). Т.е. Африка покрыта в полный рост. Не равномерно и не получится потому, что спутники не на геостационаре.

Покрытие Интернетом - это уже другая тема. Как я понимаю, пока ещё не работает передача между спутниками, поэтому Интернет есть только в местах, где с этого же спутника видна наземная базовая станция. Поэтому пока только Европа до середины по долготе (как раз после Украины почти сразу и заканчивается), Турция , США и половина Южной Америки (что занятно - южная).

Ну я хз кто как, но возможность связаться _только_ со спутником нафиг "простому обывателю" не нужна. Поэтому _обыватели_ под "покрытие Старлинка" понимают "покрытие Интернетом"...
_hunter
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:53

  _hunter написав:По этой картинке (которая вторая) может быть понятно где покрытие заканчивается.
-- соты захватывают небольшой кусочек западной Украины.

Мне по этой картинке понятно, что, где круги, там и покрытие. А круги над всей Украиной и даже немного дальше на восток.

  _hunter написав:Ну я хз кто как, но возможность связаться _только_ со спутником нафиг "простому обывателю" не нужна. Поэтому _обыватели_ под "покрытие Старлинка" понимают "покрытие Интернетом"...

Возможно, но для того, чтобы обыватель получил Интернет, спутник в зоне его видимости тоже должен быть, поэтому, что логично, начали со спутников. Как включат межспутниковую связь - будет сразу Интернет по всему спутниковому покрытию. Пока работает в неполноценном режиме: спутники вяжутся только с землёй. Наверное, в США и Европе и на такое есть спрос.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:05

  moveton написав:
  _hunter написав:По этой картинке (которая вторая) может быть понятно где покрытие заканчивается.
-- соты захватывают небольшой кусочек западной Украины.

Мне по этой картинке понятно, что, где круги, там и покрытие. А круги над всей Украиной и даже немного дальше на восток.

  _hunter написав:Ну я хз кто как, но возможность связаться _только_ со спутником нафиг "простому обывателю" не нужна. Поэтому _обыватели_ под "покрытие Старлинка" понимают "покрытие Интернетом"...

Возможно, но для того, чтобы обыватель получил Интернет, спутник в зоне его видимости тоже должен быть, поэтому, что логично, начали со спутников. Как включат межспутниковую связь - будет сразу Интернет по всему спутниковому покрытию. Пока работает в неполноценном режиме: спутники вяжутся только с землёй. Наверное, в США и Европе и на такое есть спрос.

Где круги -- там спутник "видно", а вот где "соты" -- там покрытие есть.

Естественно. Но как я уже писал: от самого наличия спутника "обывателю" ни горячо ни холодно -- вообще пофиг другими словами :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:05

  _hunter написав:Где круги -- там спутник "видно", а вот где "соты" -- там покрытие есть.

На https://starlink.sx/ нет никаких сот. Есть жёлтые точки - базовые станции. И часть спутников с кругами. Как я понимаю, те, что с кругами - это вещающие с базовой станции, которая с них видна (там даже по каждому такому спутнику линия на его станцию нарисована и на спутнике подписано кто у него gateway). Мне не выглядит логичным, что спутник над Киевом видит станцию под Варшавой, а Интернет с него можно поиметь только в западной Украине, а не во всей. Ему что, делать нечего: отслеживать с какого направления к нему подсоединились?

  _hunter написав:Естественно. Но как я уже писал: от самого наличия спутника "обывателю" ни горячо ни холодно -- вообще пофиг другими словами :lol:

Смотря для какой цели. Для подключения своего хозяйства к Старлинку - да, интересует только будет ли Интернетное покрытие в его конкретной точке. Но я отвечал на другой вопрос: почему обещали Африку, а покрытие пока над США. Тут уже то, что над Африкой концентрация спутников не меньше, чем над США, имеет значение и внушает оптимизм, что всё будет и в Африке.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:29

  moveton написав:
  _hunter написав:Где круги -- там спутник "видно", а вот где "соты" -- там покрытие есть.

На https://starlink.sx/ нет никаких сот. Есть жёлтые точки - базовые станции. И часть спутников с кругами. Как я понимаю, те, что с кругами - это вещающие с базовой станции, которая с них видна (там даже по каждому такому спутнику линия на его станцию нарисована и на спутнике подписано кто у него gateway). Мне не выглядит логичным, что спутник над Киевом видит станцию под Варшавой, а Интернет с него можно поиметь только в западной Украине, а не во всей. Ему что, делать нечего: отслеживать с какого направления к нему подсоединились?

А на https://satellitemap.space/ -- с которого я картинку, вызвавшую вопросы, и копипасти -- нет никаких кругов -- а соты есть :lol:
И базовые станции тоже есть. Точнее станция -- Wola Krobowska PL.
_hunter
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:06

  _hunter написав:А на https://satellitemap.space/ -- с которого я картинку, вызвавшую вопросы, и копипасти -- нет никаких кругов -- а соты есть :lol:
И базовые станции тоже есть. Точнее станция -- Wola Krobowska PL.

Есть, но попробовал я поискать что это такое и официальной информации не нашёл. Только какие-то слухи и домыслы. Может и действительно у спутников направленные антенны и их динамически ориентируют именно на соты (хотя очевидно, что область приёма с антенны - это не шестиугольник). А ещё не факт, что https://satellitemap.space показывает актуальную картину. Там и базовой станции под Стамбулом нет, а вряд ли её отключили.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:22

  moveton написав:
  _hunter написав:А на https://satellitemap.space/ -- с которого я картинку, вызвавшую вопросы, и копипасти -- нет никаких кругов -- а соты есть :lol:
И базовые станции тоже есть. Точнее станция -- Wola Krobowska PL.

Есть, но попробовал я поискать что это такое и официальной информации не нашёл. Только какие-то слухи и домыслы. Может и действительно у спутников направленные антенны и их динамически ориентируют именно на соты (хотя очевидно, что область приёма с антенны - это не шестиугольник). А ещё не факт, что https://satellitemap.space показывает актуальную картину. Там и базовой станции под Стамбулом нет, а вряд ли её отключили.

Так им официальная информация и не нужна: человеку при первичной регистрации отвечают будет ли у него покрытие или нет.
Насчет домыслов -- везде, где говорят о покрытии -- говорят и о сотах:
https://www.reddit.com/r/Starlink/comme ... _are_they/

но да -- информация на том сайте может быть и устаревшей. В любом случае это все теория -- не имеющая никакого смысла, пока кто-то не возьмет и не привезет сюда терминал для проверки.
_hunter
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та...
R2 » Сер 10 лис, 2021 11:32
4 404
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 23:00
Прораб
Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 03 лис, 2021 11:38
50 4419
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лис, 2021 11:43
_hunter
Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S
R2 » П'ят 22 жов, 2021 00:25
1 253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 00:25
waldi_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.