Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...

Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:05

_hunter написав: Где круги -- там спутник "видно", а вот где "соты" -- там покрытие есть.

Где круги -- там спутник "видно", а вот где "соты" -- там покрытие есть.

_hunter написав: Естественно. Но как я уже писал: от самого наличия спутника "обывателю" ни горячо ни холодно -- вообще пофиг другими словами Естественно. Но как я уже писал: от самого наличия спутника "обывателю" ни горячо ни холодно -- вообще пофиг другими словами

Нанет никаких сот. Есть жёлтые точки - базовые станции. И часть спутников с кругами. Как я понимаю, те, что с кругами - это вещающие с базовой станции, которая с них видна (там даже по каждому такому спутнику линия на его станцию нарисована и на спутнике подписано кто у него gateway). Мне не выглядит логичным, что спутник над Киевом видит станцию под Варшавой, а Интернет с него можно поиметь только в западной Украине, а не во всей. Ему что, делать нечего: отслеживать с какого направления к нему подсоединились?Смотря для какой цели. Для подключения своего хозяйства к Старлинку - да, интересует только будет ли Интернетное покрытие в его конкретной точке. Но я отвечал на другой вопрос: почему обещали Африку, а покрытие пока над США. Тут уже то, что над Африкой концентрация спутников не меньше, чем над США, имеет значение и внушает оптимизм, что всё будет и в Африке.