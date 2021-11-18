Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Не знаю что может быть понятно по этой картинке. Сайт по ссылке "The server at satellitemap.space is taking too long to respond" Если посмотреть на https://starlink.sx/ , то с покрытием всё хорошо. Точно вся страна и в основном даже больше одного спутника ловиться будет.
По этой картинке (которая вторая) может быть понятно где покрытие заканчивается. -- соты захватывают небольшой кусочек западной Украины.
sequence написав: Помню, поначалу начальник Старлинка шо-та вякал про "доступный интернет, там куда его никогда не проведут". Африка там упоминалась, что-то еще. Смотрю покрытие - та вроде и так все хорошо с интернетом в США, Европе и Австралии, тока Старлинка и не хватало
Насколько я вижу, спутниковое покрытие Старлинка уже сейчас - это равномерная полоса от широты юга Южной Америки до широты севера Германии (а если учитывать, что спутник видно не только прямо под ним, то и до Британии с куском Скандинавии). Т.е. Африка покрыта в полный рост. Не равномерно и не получится потому, что спутники не на геостационаре.
Покрытие Интернетом - это уже другая тема. Как я понимаю, пока ещё не работает передача между спутниками, поэтому Интернет есть только в местах, где с этого же спутника видна наземная базовая станция. Поэтому пока только Европа до середины по долготе (как раз после Украины почти сразу и заканчивается), Турция , США и половина Южной Америки (что занятно - южная).
Ну я хз кто как, но возможность связаться _только_ со спутником нафиг "простому обывателю" не нужна. Поэтому _обыватели_ под "покрытие Старлинка" понимают "покрытие Интернетом"...
_hunter написав:По этой картинке (которая вторая) может быть понятно где покрытие заканчивается. -- соты захватывают небольшой кусочек западной Украины.
Мне по этой картинке понятно, что, где круги, там и покрытие. А круги над всей Украиной и даже немного дальше на восток.
_hunter написав:Ну я хз кто как, но возможность связаться _только_ со спутником нафиг "простому обывателю" не нужна. Поэтому _обыватели_ под "покрытие Старлинка" понимают "покрытие Интернетом"...
Возможно, но для того, чтобы обыватель получил Интернет, спутник в зоне его видимости тоже должен быть, поэтому, что логично, начали со спутников. Как включат межспутниковую связь - будет сразу Интернет по всему спутниковому покрытию. Пока работает в неполноценном режиме: спутники вяжутся только с землёй. Наверное, в США и Европе и на такое есть спрос.
_hunter написав:По этой картинке (которая вторая) может быть понятно где покрытие заканчивается. -- соты захватывают небольшой кусочек западной Украины.
Мне по этой картинке понятно, что, где круги, там и покрытие. А круги над всей Украиной и даже немного дальше на восток.
_hunter написав:Ну я хз кто как, но возможность связаться _только_ со спутником нафиг "простому обывателю" не нужна. Поэтому _обыватели_ под "покрытие Старлинка" понимают "покрытие Интернетом"...
Возможно, но для того, чтобы обыватель получил Интернет, спутник в зоне его видимости тоже должен быть, поэтому, что логично, начали со спутников. Как включат межспутниковую связь - будет сразу Интернет по всему спутниковому покрытию. Пока работает в неполноценном режиме: спутники вяжутся только с землёй. Наверное, в США и Европе и на такое есть спрос.
Где круги -- там спутник "видно", а вот где "соты" -- там покрытие есть.
Естественно. Но как я уже писал: от самого наличия спутника "обывателю" ни горячо ни холодно -- вообще пофиг другими словами
_hunter написав:Где круги -- там спутник "видно", а вот где "соты" -- там покрытие есть.
На https://starlink.sx/ нет никаких сот. Есть жёлтые точки - базовые станции. И часть спутников с кругами. Как я понимаю, те, что с кругами - это вещающие с базовой станции, которая с них видна (там даже по каждому такому спутнику линия на его станцию нарисована и на спутнике подписано кто у него gateway). Мне не выглядит логичным, что спутник над Киевом видит станцию под Варшавой, а Интернет с него можно поиметь только в западной Украине, а не во всей. Ему что, делать нечего: отслеживать с какого направления к нему подсоединились?
_hunter написав:Естественно. Но как я уже писал: от самого наличия спутника "обывателю" ни горячо ни холодно -- вообще пофиг другими словами
Смотря для какой цели. Для подключения своего хозяйства к Старлинку - да, интересует только будет ли Интернетное покрытие в его конкретной точке. Но я отвечал на другой вопрос: почему обещали Африку, а покрытие пока над США. Тут уже то, что над Африкой концентрация спутников не меньше, чем над США, имеет значение и внушает оптимизм, что всё будет и в Африке.
_hunter написав:Где круги -- там спутник "видно", а вот где "соты" -- там покрытие есть.
На https://starlink.sx/ нет никаких сот. Есть жёлтые точки - базовые станции. И часть спутников с кругами. Как я понимаю, те, что с кругами - это вещающие с базовой станции, которая с них видна (там даже по каждому такому спутнику линия на его станцию нарисована и на спутнике подписано кто у него gateway). Мне не выглядит логичным, что спутник над Киевом видит станцию под Варшавой, а Интернет с него можно поиметь только в западной Украине, а не во всей. Ему что, делать нечего: отслеживать с какого направления к нему подсоединились?
А на https://satellitemap.space/ -- с которого я картинку, вызвавшую вопросы, и копипасти -- нет никаких кругов -- а соты есть И базовые станции тоже есть. Точнее станция -- Wola Krobowska PL.
_hunter написав:А на https://satellitemap.space/ -- с которого я картинку, вызвавшую вопросы, и копипасти -- нет никаких кругов -- а соты есть И базовые станции тоже есть. Точнее станция -- Wola Krobowska PL.
Есть, но попробовал я поискать что это такое и официальной информации не нашёл. Только какие-то слухи и домыслы. Может и действительно у спутников направленные антенны и их динамически ориентируют именно на соты (хотя очевидно, что область приёма с антенны - это не шестиугольник). А ещё не факт, что https://satellitemap.space показывает актуальную картину. Там и базовой станции под Стамбулом нет, а вряд ли её отключили.
_hunter написав:А на https://satellitemap.space/ -- с которого я картинку, вызвавшую вопросы, и копипасти -- нет никаких кругов -- а соты есть И базовые станции тоже есть. Точнее станция -- Wola Krobowska PL.
Есть, но попробовал я поискать что это такое и официальной информации не нашёл. Только какие-то слухи и домыслы. Может и действительно у спутников направленные антенны и их динамически ориентируют именно на соты (хотя очевидно, что область приёма с антенны - это не шестиугольник). А ещё не факт, что https://satellitemap.space показывает актуальную картину. Там и базовой станции под Стамбулом нет, а вряд ли её отключили.