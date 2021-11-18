Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...

Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:15

antey718 написав: А вообще мне непонятен ажиотаж вокруг старлинка, с учетом абонплаты в 100 долларов ежемесячно, то он нужен только в очень глухих местах, где нет никакой связи, или там где интернет и так стоит 100 баксов. А вообще мне непонятен ажиотаж вокруг старлинка, с учетом абонплаты в 100 долларов ежемесячно, то он нужен только в очень глухих местах, где нет никакой связи, или там где интернет и так стоит 100 баксов.

Площадь таких мест на много порядков больше, чем тех, где есть конкуретное предложение Интернета. Ну да, людей на квадратный километр там тоже меньше, чем в большом городе, но встречаются и они тоже хотят в Интернет. Вон чувак в Австралии вынужден тьму антенн на своём фургоне возить:И пишет, что с радостью подключится к Старлинку и будет дополнительно платить ещё 100$.Понятно, что в большом городе по кабелю будет дешевле, надёжнее и канал толще. Но даже в плотно заселённой Украине хватает сёл, где и GSM не очень принимается, а про Интернет лучше не заикаться. Можно ждать, пока какой-то местный мобильный оператор дотянет покрытие, а можно на десяток домов скинуться на один старлинковский терминал и в месяц с дома платить уже сопоставимую сумму с абонплатой в городах.