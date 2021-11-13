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Uber Shuttle припиняє
роботу в Києві

Uber Shuttle припиняє роботу в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34

Uber Shuttle припиняє роботу в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Uber повідомила про закриття сервісу Uber Shuttle в Києві з 19 листопада 2021 року.

Дивися повний текст Uber Shuttle припиняє роботу в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34

Ну, не пошло. Бывает. Убер - жлобский сервис. Пожинайте плоды. Всё закономерно. Рад за них. Скоро и такси прикроют. Пока выезжают.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:36

Re: Uber Shuttle припиняє роботу в Києві

Лично мне как бы пох
Investor_K
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