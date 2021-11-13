Компанія Uber повідомила про закриття сервісу Uber Shuttle в Києві з 19 листопада 2021 року.
Дивися повний текст Uber Shuttle припиняє роботу в Києві.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34
Uber Shuttle припиняє роботу в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber Shuttle припиняє роботу в Києві.
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34
Ну, не пошло. Бывает. Убер - жлобский сервис. Пожинайте плоды. Всё закономерно. Рад за них. Скоро и такси прикроют. Пока выезжают.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:50
Ідея була хороша, враховуючи всю убогість нашого громанського транспорту.
Підозрюю, що більшість їх цільової аудиторії сидить вдома. Шкода, що довелось закрити.
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:40
там такий маршрут з лівого на правий, що швидше міст пішки перейти.
Окуні вони просто.
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