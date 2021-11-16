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В КМДА повідомили, скільки
буде коштувати ремонт мосту...

В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47

В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві аварійний міст Патона потребує термінового ремонту. У міській адміністрації кажуть, що ще навіть проектні роботи, які триватимуть мінімум рік, не розпочато. Вартість капітального ремонту моста попередньо оцінюють у 7 млрд грн.

Дивися повний текст В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту Патона.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47

Если предварительная цифра 7 то фактически "освоят",как минимум 25.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:05

Похоже, все мосты, кроме Кирпы, требуют ремонта.
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:59

требует срочного ремонта - пока еще Кличко у власти.
Надо очень срочно отремонтировать.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:45

Re: В КМДА повідомили, скільки буде коштувати ремонт мосту..

Міст кілька років як на ладан дише, а вони навіть проектувати не почали.
Однозначно Кличко найкращий мер.
unicdima
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