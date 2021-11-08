Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці з наступного року стало вимушеним кроком.
Дивися повний текст Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09
Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду
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Дивися повний текст Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09
После того, как они перестали людей пускать в транспорт, этого следовало ожидать.
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