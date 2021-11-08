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Кличко пояснив різке
підвищення вартості проїзду

Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09

Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці з наступного року стало вимушеним кроком.

Дивися повний текст Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09

После того, как они перестали людей пускать в транспорт, этого следовало ожидать.
asdasd
 
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